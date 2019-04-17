Салах и Ориги - в старте "Ливерпуля" на матч с "Порту"

"Ливерпуль" объявил состав на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Порту". С первых минут встречу начнут форварды Мохамед Салах и Дивок Ориги.
Состав "Ливерпуля": Алиссон - Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Фабинью, Милнер, Вайналдум - Мане, Салах, Ориги.
Запасные: Миньоле, Кейта, Фирмину, Гомез, Хендерсон, Старридж, Шачири.
🔴 #UCL TEAM NEWS 🔴– Liverpool FC (@LFC) 17 апреля 2019 г.
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Первый матч между "Ливерпулем" и "Порту" завершился победой "красных" со счетом2:0 на своем поле.
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Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
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