Юрген Клопп: «Не думаю, что когда-либо были более сильные вторая и третья корзины. А из четвертой можно получить «Лейпциг»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящую жеребьевку Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится сегодня, действующие обладатели трофея попали в корзину 1.

— Не думаю, что была когда-либо более сильная вторая корзина. Это просто невероятно! Не думаю, что была и более сильная третья корзина. А из четвертой корзины вы можете получить «Лейпциг». Вау! Группы будут невероятные, — цитирует официальный Twitter Лиги чемпионов Клоппа.