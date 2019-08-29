Юрген Клопп: «Не думаю, что когда-либо были более сильные вторая и третья корзины. А из четвертой можно получить «Лейпциг»
16:56
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящую жеребьевку Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится сегодня, действующие обладатели трофея попали в корзину 1.
— Не думаю, что была когда-либо более сильная вторая корзина. Это просто невероятно! Не думаю, что была и более сильная третья корзина. А из четвертой корзины вы можете получить «Лейпциг». Вау! Группы будут невероятные, — цитирует официальный Twitter Лиги чемпионов Клоппа.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира
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