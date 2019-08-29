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Юрген Клопп: «Не думаю, что когда-либо были более сильные вторая и третья корзины. А из четвертой можно получить «Лейпциг»

16:56

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящую жеребьевку Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится сегодня, действующие обладатели трофея попали в корзину 1.

— Не думаю, что была когда-либо более сильная вторая корзина. Это просто невероятно! Не думаю, что была и более сильная третья корзина. А из четвертой корзины вы можете получить «Лейпциг». Вау! Группы будут невероятные, — цитирует официальный Twitter Лиги чемпионов Клоппа.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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