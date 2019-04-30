Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед первым полуфиналом Лиги чемпионов с "Барселоной" отметил, что ничья в первой встрече станет приемлемым результатом. По его словам, в Басрелоне всем приходится очень тяжело.

– Ничья будет не худшим результатом, ведь многие приезжают в Барселону с четким планом, но получают четкий пинок, - цитирует Клоппа Liverpool Echo. - Быть на этой стадии – прекрасно. Лучше могло бы быть только чемпионство. Мне нравится, что парни создали такую ситуацию. Два года назад для "Ливерпуля" было событием просто попасть в Лигу чемпионов, а теперь мы два года подряд в полуфинале.