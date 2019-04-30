Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед первым полуфиналом Лиги чемпионов с "Барселоной" отметил, что нападающий Лионель Месси – лучший игрок, которого он видел. Однако, по его словам, опасность исходит не только от него.

– Из тех игроков, которых я видел, скажу, что Месси – номер один, – цитирует Клоппа Liverpool Echo. - Еще есть Роналду. Про других не хочу говорить. Я тренировал много хороших игроков.

Мой отец говорил, что Пеле – лучший, но его я не застал. Поэтому лучший – Месси. Нам нужно на нем концентрироваться, однако в "Барселоне" еще 10 игроков мирового класса, которые могут предрешить исход встречи.