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Юрген Клопп: «Фабинью сказал мне, что предпочитает играть в полузащите»

02:46
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча с «Лейпцигом» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о разговоре с полузащитником команды Фабинью. Бразилец из-за кадрового кризиса в команде провел несколько матчей на позиции центрального защитника.

«Я спросил у него потом: «тебе нравится позиция шестого номера больше, чем другая?» «Да!» — ответил он. Он выразился более чем ясно», — цитирует Клоппа ВВС 11 марта.

Фабинью был признан лучшим игроком матча. Голы забивали Мохамед Салах и Садио Мане. В первой игре «Ливерпуль» победил с аналогичным счетом. Жеребьевка 1/4 финала пройдет 19 марта.

Ливерпуль — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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