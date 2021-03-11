Юрген Клопп: «Фабинью сказал мне, что предпочитает играть в полузащите»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча с «Лейпцигом» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о разговоре с полузащитником команды Фабинью. Бразилец из-за кадрового кризиса в команде провел несколько матчей на позиции центрального защитника.

«Я спросил у него потом: «тебе нравится позиция шестого номера больше, чем другая?» «Да!» — ответил он. Он выразился более чем ясно», — цитирует Клоппа ВВС 11 марта.

Фабинью был признан лучшим игроком матча. Голы забивали Мохамед Салах и Садио Мане. В первой игре «Ливерпуль» победил с аналогичным счетом. Жеребьевка 1/4 финала пройдет 19 марта.