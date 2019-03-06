11:41 | Футбол — Лига чемпионов

Юлиан Вайгль: "Ллорис был просто невероятен"

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Защитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль - о матче с "Тоттенхэмом" (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он отметил игру вратаря соперников Юго Ллориса.

- Мы хорошо действовали в первом тайме, только не смогли воплотить это в забитые мячи, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Вратарь соперника сегодня был просто невероятен.

"Тоттенхэм" в первом матче победил со счетом 3:0 и по сумме двух игры вышел в 1/4 финала.

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Боруссия Д - Тоттенхэм Хотспур

 

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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