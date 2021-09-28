Юлиан Нагельсманн: «Динамо» глубоко обороняется, поэтому наши защитники должны играть смело и высоко»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

«Я ставлю перед собой цель всегда давать игрокам максимум информации о сопернике, — цитирует специалиста официальная группа «Баварии» Вконтакте. — «Динамо» является фаворитом в большинстве матчей своего чемпионата. У них молодая, талантливая команда, одним из лидеров которой является Виктор Цыганков.

В матче за Суперкубок Украины с «Шахтером» и против «Бенфики» они меньше владели мячом. Они зачастую обороняются глубоко, поэтому наши защитники должны играть смело и высоко. Я верю в свою команду, но в то же самое время хочу знать все о сопернике.

Мы должны подтвердить свой статус одного из фаворитов. Тот, кто поднимет кубок, должен в итоге выиграть больше всего матчей. Именно этого мы и хотим. Наша цель — три очка. Мы хотим остаться во главе таблицы. Мы подходим к матчу под более тактическим девизом. Важным моментом завтра станет недопущение контратак».

Матч «Бавария» — «Динамо» состоится 29 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.