Ярослав Ракицкий о сотом матче в еврокубках: «Все началось с доверия Луческу»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракцикий провел сотый матч в еврокубках. Юбилейной для него стала игра Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1). После игры футболист поблагодарил экс-тренера «Шахтера» Мирчу Луческу.

«Мой европейский путь — 100 матчей в Еврокубках! — написал Ракицкий в Instagram. — 72 — ЛЧ, 28 — ЛЕ! А начиналось все с доверия Мистера Луческу! Мой самый главный наставник! Тренер, спасибо!»

32-летний украинский защитник выступал за «Шахтер» с 2006 по 2019 год.