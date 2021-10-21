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Ярослав Ракицкий о сотом матче в еврокубках: «Все началось с доверия Луческу»

18:34
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракцикий провел сотый матч в еврокубках. Юбилейной для него стала игра Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1). После игры футболист поблагодарил экс-тренера «Шахтера» Мирчу Луческу.

«Мой европейский путь — 100 матчей в Еврокубках! — написал Ракицкий в Instagram. — 72 — ЛЧ, 28 — ЛЕ! А начиналось все с доверия Мистера Луческу! Мой самый главный наставник! Тренер, спасибо!»

32-летний украинский защитник выступал за «Шахтер» с 2006 по 2019 год.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVSkprloldS/

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Евгений Петров все материалы автора

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