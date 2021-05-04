Яркие эмоции Зинченко в матче против «ПСЖ». Видео
22:38
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко эмоционально отреагировал на решение арбитра Бьерна Кайперса в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
В начале первого тайма голландец зафиксировал игру рукой Зинченко в своей штрафной и назначил пенальти. Но после подсказки ВАР судья изменил свое решение, так как украинец рукой не играл.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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