Заснеженное поле перед матчем «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Фото
22:17
«Манчестер Сити» принимает «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Перед началом встречи погода преподнесла неожиданный сюрприз. На Англию в мае обрушился снегопад и засыпал поле снегом.
Читайте также
5
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю