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Заснеженное поле перед матчем «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Фото

22:17
Игроки «ПСЖ» готовятся к матчу против «Манчестер Сити». Фото ФК «ПСЖ».
Игроки «ПСЖ» готовятся к матчу против «Манчестер Сити». Фото ФК «ПСЖ».
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«Манчестер Сити» принимает «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Перед началом встречи погода преподнесла неожиданный сюрприз. На Англию в мае обрушился снегопад и засыпал поле снегом.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры