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25 октября, 21:15

«Янг Бойз» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Янг Бойз» сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 25 октября в 22:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«Янг Бойз» сыграет против «Манчестер Сити» в групповом этапе Лиги чемпионов 25 октября, в среду. Встреча пройдет на стадионе Wankdorf в Берне, Швейцария. Начало — в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен датчанин Мортен Крог.

Лига чемпионов. Группа G
25 окт, 22:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
1:3
Манчестер Сити

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Янг Бойз» — «Манчестер Сити» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир — в 21.45 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.
Горожане в групповом турнире победили «Црвену Звезду» и «Лейпциг» с одинаковым счетом (3:1). «Янг Бойз» по итогам двух туров ЛЧ не имеет побед — чемпион Швейцарии начал групповой этап с домашнего поражения «Лейпцигу» (1:3), а затем сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в Белграде (2:2).

После двух туров «Манчестер Сити» единолично лидирует в группе G, набрав максимальные шесть очков. В активе «Янг Бойз» 1 очко, команда замыкает турнирную таблицу.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Янг Бойз
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