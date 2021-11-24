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«Аталанта» вырвала ничью у «Янг Бойз»

01:01
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«Янг Бойз» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:3.

В первом тайме команды обменялись голами. В начале второй половины Хосе Луис Паломино вывел итальянцев вперед, но на 80-й и 84-й минуте соперник дважды забил. Спас от поражения команду Алексея Миранчука, который провел встречу на скамейке запасных, гол Луиса Муриэля на 88-й минуте.

«Аталанта» идет на 3-м месте в группе F, имея 6 очков. «Янг Бойз» располагается на последней строчке с 4 очками. У «Вильярреала», идущего вторым, сейчас 7 очков.

Лига чемпионов. Группа F
23 нояб, 23:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
3:3
Аталанта
Голы
Сапата, 10 (0:1), Сьебатше, 39 (1:1), Паломино, 51 (1:2), Сьерро, 80 (2:2), Хефти, 84 (3:2), Муриэль, 88 (3:3)
Янг Бойз
Февр Бюрги Гарсия Хефти Нгамале Эбишер Лаупер Ридер (Сьерро, 67 ) Мартинс Перейра (Канга, 88 ) Элиа (Мамбимби, 67 ) Сьебатше
Аталанта
Муссо Толой Мехле (Муриэль, 87) Паломино Мерих Демирал (Джимсити, 71) Дзаппакоста (Пеццелла, 46) Фройлер (Пессина, 78) де Рон Малиновский Пашалич (Копмайнерс, 71) Сапата
Предупреждения
Гарсия 22, Нгамале 44, Хефти 66  -  Мерих Демирал 63, Сапата 90
Судьи
Даниэль Зиберт

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Евгений Козинов все материалы автора

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