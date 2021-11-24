«Аталанта» вырвала ничью у «Янг Бойз»

«Янг Бойз» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:3.

В первом тайме команды обменялись голами. В начале второй половины Хосе Луис Паломино вывел итальянцев вперед, но на 80-й и 84-й минуте соперник дважды забил. Спас от поражения команду Алексея Миранчука, который провел встречу на скамейке запасных, гол Луиса Муриэля на 88-й минуте.

«Аталанта» идет на 3-м месте в группе F, имея 6 очков. «Янг Бойз» располагается на последней строчке с 4 очками. У «Вильярреала», идущего вторым, сейчас 7 очков.