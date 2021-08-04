Ян Непомнящий — о матче «Спартака» с «Бенфикой»: «Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился ожиданиями от матча «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«О старте команды в новом сезоне говорить пока тяжело. Традиционный предсезонный трофей мы добыли, но, несмотря на хороший стиль, нет смысла судить о команде по товарищеским матчам. Видно, что она перестраивается.

Касательно сегодняшнего матча с «Бенфикой» — надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему. «Спартак» довольно долго отсутствовал в любых еврокубках. И надо понимать, что даже в случае успеха в противостоянии с «Бенфикой» нас ждет еще один квалификационный раунд.

Посмотрим этот матч — надеюсь, что дома, по крайней мере, не проиграем. А если выиграем, то создадим небольшой задел на ответный матч», — цитирует Непомнящего «Газета.Ru».

Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве 4 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.