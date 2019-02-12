Ян Фертонген: "Боруссия" - сильный соперник, но "Тоттенхэм" может обыграть кого угодно"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген - о матче с дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- У нас уже были фантастические вечера на "Уэмбли" в Лиге чемпионов, и мы хотим пережить это снова. Нам очень нужна поддержка. Она может придать нам дополнительных сил, - цитирует бельгийца официальный сайт УЕФА. - Я всегда готов играть на любой позиции, где буду нужен команде. Конечно, между ролями крайнего и центрального защитника есть разница, но я стараюсь играть по-своему на каждой из этих позиций. Здорово видеть, сколько молодых игроков выросли здесь за те семь лет, что я провел в команде. Здорово иметь в команде таких игроков, как Харри Кейн и Харри Уинкс. Они определяют философию нашего клуба, и это здорово для болельщиков. Нас ждет матч с очень сильным соперником, но в прошлом году мы уже показали, что можем обыгрывать кого угодно. Мы будем готовы.

Матч "Тоттенхэм" - "Боруссия" состоится 13 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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