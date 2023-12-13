Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов, отдав голевую передачу в игре с «Антверпеном»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль совершил первое результативное действие в Лиге чемпионов.

Он отдал голевую передачу в матче 6-го тура группового турнира против «Антверпена». Как сообщает Squawka, Ямаль стал первым 16-летним игроком в истории Лиги чемпионов, отдавшим результативную передачу в турнире. На момент ассиста вингеру 16 лет и 153 дня.

После первого тайма счет в матче между «Антверпеном» и «Барсой» 1:1.