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13 декабря, 23:53

Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов, отдав голевую передачу в игре с «Антверпеном»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ферран Торрес и Ламин Ямаль празднуют забитый гол.
Фото Reuters

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль совершил первое результативное действие в Лиге чемпионов.

Он отдал голевую передачу в матче 6-го тура группового турнира против «Антверпена». Как сообщает Squawka, Ямаль стал первым 16-летним игроком в истории Лиги чемпионов, отдавшим результативную передачу в турнире. На момент ассиста вингеру 16 лет и 153 дня.

После первого тайма счет в матче между «Антверпеном» и «Барсой» 1:1.

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Лига чемпионов. Группа H
13 дек, 23:00. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
Барселона

Ламин Ямаль
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Барселона
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