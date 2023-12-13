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13 декабря, 23:49

«Ньюкасл» выходит в плей-офф Лиги чемпионов, «ПСЖ» — в Лигу Европы: положение команд в группе F после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ньюкасл» — «Милан».
Фото Reuters

«Ньюкасл» на своем поле обыгрывает «Милан» после первого тайма в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте забил Жоэлинтон.

В параллельном матче «ПСЖ» на выезде играет вничью с «Боруссией» (0:0), которая уже гарантировала себе выход в плей-офф.

В онлайн-таблице «Боруссия» (11 очков) продолжает лидировать в группе F, «Ньюкасл» (8) идет на втором месте и на данный момент также выходит в плей-офф. «ПСЖ» (8) уступает «сорокам» по дополнительным показателям и занимает третье место, которое позволит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. «Милан» (5) замыкает квартет и близок к вылету из еврокубков.

Лига чемпионов. Группа F
13 дек, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Милан
Лига чемпионов. Группа F
13 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
ПСЖ
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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