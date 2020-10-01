«Выйти из группы «Зениту» будет нереально». Михаил Боярский о жеребьевке ЛЧ

Народный артист России, болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. «Зениту» в соперники достались дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге». Команда сыграет в группе F.

— Тяжелые команды. Из группы, думаю, выйти нереально, — подвел итог жеребьевки Боярский. — Даже за третье место зацепиться будет сложно — это одни из сильнейших европейских команд. Нам бы лучше у «Спартака» сейчас выиграть. Думаю, на Европу рано замахиваться. Хотелось бы, но я не верю, что они выйдут из группы. Мы играем хуже европейцев.

— Есть шанс показать себя, выстрелить.

— У меня тоже есть шанс показать себя в Голливуде, но рано замахиваться на Голливуд. Я понимаю, что амбиции Семака будут максимальными. Но не очень понятно, что с повреждением Азмуна, сможет ли Дзюба проявить себя. Возможно, наши ветераны, Тимощук, Анюков смогут передать опыт, подсказать, подготовить. У нас довольно возрастная команда, из свежей крови Мостовой и Круговой. Конечно, все ресурсы будут использованы и Семак будет ломать голову, как взломать оборону соперника. Но это не мое дело. Я буду болеть и все. (Константин Колмаков)