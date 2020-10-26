Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией» (27 октября, Москва) заявил, что хочет всегда побеждать, но осознает силу соперника.

— Результат? Не могу так говорить перед игрой. Должен думать о том, что мы должны выиграть. Мы знаем, что за соперник нам предстоит. Но я всегда хочу выиграть. Не могу сейчас сказать, что ничья будет хорошим результатом. Может, она будет супер-результатом. Ты ничего не можешь знать перед игрой. Надо думать о том, что мы попробуем выиграть. Но будем смотреть завтра. (Наталья Юрина)