Хави — о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Мы сами все потеряли»

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал причины, по которым его команда не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Во многих моментах мы совершали ошибки, потому что нам не хватило зрелости. К этим соревнованиям нужно подходить с большей верой в себя. Это непростой процесс. У нас собрался отличный состав, мы планировали показать отличные результаты в Европе, однако мы не справились с этой задачей.

Мы сами все потеряли. У нас была возможность, но она ускользнула от нас. В первую очередь мы должны винить самих себя», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, «Барселона» второй год подряд не может выйти в плей-офф Лиги чемпионов.