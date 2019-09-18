Восемь фанатов «Лилля» арестованы в Амстердаме
09:19
Полиция Амстердама арестовала восьмерых болельщиков «Лилля» после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Аяксом» и французским клубом. Встреча закончилась победой амстердамцев со счетом 3:0.
После игры возникли столкновения между фанатами «Лилля» и полицией у станции метро. В результате полицейские задержали 303 человека. Однако большая их часть были отпущены. Под арестом остались восемь человек, подозреваемых в нападении на полицейских.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур
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