Во время разминки мяч попал в голову стюарду. Криштиану Роналду подошел помочь девушке

Во время разминки перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» мяч попал в голову девушке-стюарду. Он не удержалась на ногах и упала. Ей даже пришлось оказывать помощь.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду подошел, чтобы поинтересоваться самочувствием стюарда и подбодрить ее.