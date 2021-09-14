Во время разминки мяч попал в голову стюарду. Криштиану Роналду подошел помочь девушке
20:06
Во время разминки перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» мяч попал в голову девушке-стюарду. Он не удержалась на ногах и упала. Ей даже пришлось оказывать помощь.
Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду подошел, чтобы поинтересоваться самочувствием стюарда и подбодрить ее.
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