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Во время разминки мяч попал в голову стюарду. Криштиану Роналду подошел помочь девушке

20:06
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Во время разминки перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед» мяч попал в голову девушке-стюарду. Он не удержалась на ногах и упала. Ей даже пришлось оказывать помощь.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду подошел, чтобы поинтересоваться самочувствием стюарда и подбодрить ее.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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