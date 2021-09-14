Форвард «Зальцбурга» Адейеми не реализовал пенальти в матче с «Севильей»
20:04
«Зальцбург» упустил возможность открыть счет в матче Лиги чемпионов против «Севильи».
На 13-й минуте пенальти не реализовал Карим Адейеми. Нападающий пробил с «точки» мимо ворот.
Счет матча остался равным — 0:0.
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