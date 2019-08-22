Владимир Быстров: «У «Краснодара» ничего не было! Ни давления на ворота, ни ударов. Ни-че-го!»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» подвел итоги разгромного поражения «Краснодара» от «Олимпиакоса» (0:4) в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

— Андрей Тихонов обронил: «Не понимаю, почему «Краснодар», пропустив первый мяч, побежал всей командой атаковать».

— У Тихонова свой взгляд. Я не увидел, что «Краснодар» куда-то побежал. Скорее, пошел. Но до чужой штрафной так и не добрался. Достаточно поднять статистику. У гостей за 90 минут ни одного момента, два удара в створ, два угловых... И это называется — «побежали»?! Если б «Краснодар» атаковал, нагнетал, создавал моменты — и сгорел бы 0:4, я бы сказал: «Не повезло. Ладно, попытались сыграть в свой футбол, как любит Сергей Николаевич (Галицкий — Прим. «СЭ»)». Но ведь ничего не было! Ни давления на ворота «Олимпиакоса», ни ударов. Ни-че-го! (Александр Кружков)

Владимир Быстров: «Смотрю на Берга, Намли и думаю — сколько бы шансов давали русскому футболисту с такой игрой?»