Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартак» — «Бенфика»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался по поводу матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов красно-белых против португальской «Бенфики».

— Нам предстоит игра за выход в Лигу чемпионов, — сказал Витория на предматчевой пресс-конференции. — Матч будет сложным. Нам будет противостоять хороший и сильный соперник. Это самый сильный соперник, который мог нам достаться. Но жребий пал таким образом. Команда рвется бой, полна сил, ребята полны амбиций. Мы сделали все, чтобы подготовиться к этой игре лучшим образом.

Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).