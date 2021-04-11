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Игроки «ПСЖ» Верратти и Флоренци сдали отрицательные тесты на коронавирус

12:37
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Два игрока «ПСЖ» излечились от коронавируса, утверждает L'Equipe.

По данным источника, полузащитник Марко Верратти и защитник Алессандро Флоренци сдали отрицательные тесты на коронавирус. Оба футболиста смогут помочь «ПСЖ» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Ответная игра команд состоится 13 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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