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Винисиус обошел Роберто Карлоса по голам в Лиге чемпионов и стал лучшим бразильским бомбардиром «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил гол в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Браги». Для него этот гол стал 17-м в главном еврокубковом турнире.

По этому показателю 23-летний бразилец вышел на первое место среди бразильцев в истории мадридского клуба. Он опередил своего нынешнего одноклубника Родриго и бывшего защитника команды Роберто Карлоса.

Однако спустя несколько минут Винисиус ассистировал Родриго, который довел счет в матче с «Брагой» до крупного — 3:0. Теперь они делят первое место среди бразильских игроков мадридского клуба.

Хвича Кварацхелия, Джуд Беллингем и&nbsp;Харри Кейн. «Копенгаген» в большинстве обыгрывает «МЮ» — 4:3, «Реал» разгромил «Брагу». Онлайн-трансляция игр дня Лиги чемпионов
Винисиус Жуниор
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ФК Реал
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