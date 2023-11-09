Матч «Манчестер Юнайтед» с «Копенгагеном» был прерван из-за оказания медпомощи болельщику

Главный арбитр матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном» добавил к первому тайму 13 минут.

Одной из причин такого решения стала остановка игры из-за оказания медицинской помощи болельщику на трибуне стадиона «Паркен». На 17-й минуте встречи фанату английской команды стало плохо, поэтому потребовалось вмешательство медработников.

После первого тайма счет в матче — 2:2.