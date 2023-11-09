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Матч «Манчестер Юнайтед» с «Копенгагеном» был прерван из-за оказания медпомощи болельщику

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный арбитр матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном» добавил к первому тайму 13 минут.

Одной из причин такого решения стала остановка игры из-за оказания медицинской помощи болельщику на трибуне стадиона «Паркен». На 17-й минуте встречи фанату английской команды стало плохо, поэтому потребовалось вмешательство медработников.

После первого тайма счет в матче — 2:2.

Болельщик прорвался на&nbsp;поле. Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле во время матча «Копенгаген» — «МЮ»
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Юнайтед
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