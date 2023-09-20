Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 15:18

Оярсабаль — о матче с «Интером»: «В последние годы «Реал Сосьедад» показал, что может дать бой любому»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вингер «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль поделился ожиданиями от матча против «Интера» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«В последние годы мы показали, что можем дать бой любому. Эта команда конкурентоспособна и выкладывается на все сто. Не думаю, что в матче с «Интером» будет по-другому. Мы должны играть с огромным желанием и сильным духом, которые дает нам наш стадион. Мы должны сохранить желание победить», — приводит слова Оярсабаля сайт УЕФА.

Матч «Реал Сосьедад» — «Интер» пройдет 20 сентября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
Олигархи КХЛ мечтают забрать у китайцев американского вратаря. Но он не продается
Вратарь «Лацио» с русскими корнями — главный герой дня в ЛЧ. Забил уже второй гол головой за три года
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и другие матчи 1-го тура
Артета — о возвращении «Арсенала» в ЛЧ: «Это был длительный процесс и мы должны извлечь максимум пользы»
«МЮ» выдает худший старт сезона в истории АПЛ. 8 причин, почему у команды тен Хага ничего не клеится
Кейн назвал «Манчестер Сити», «Реал» и «Баварию» фаворитами Лиги чемпионов
У вратаря «Милана» Меньяна выявлено растяжение мышц бедра
Тухель: «Бавария» не хочет просто участвовать в ЛЧ, мы хотим пройти как можно дальше»
Семин — о возможной игре Проведеля за сборную России: «Этот вариант лучше, чем привлекать иностранцев нашим гражданством»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета — о возвращении «Арсенала» в ЛЧ: «Это был длительный процесс и мы должны извлечь максимум пользы»
Новости
RSS RSS
Все новости