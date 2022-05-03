«Вильярреал» — «Ливерпуль»: Фабиньо забил гол после ошибки вратаря

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо забил гол во втором тайме ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Он сократил отставание «красных» в счете.

Фабиньо получил мяч на углу штрафной и нанес мощный удар в ближний угол. Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи допустил ошибку, пропустив мяч между ног.

Так как первая встреча, которая прошла в Англии, закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0, то при таком завершении матча в финал выходят «красные».