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«Вильярреал» — «Ливерпуль»: Фабиньо забил гол после ошибки вратаря

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вильярреал» — «Ливерпуль»: Фабиньо забил гол после ошибки вратаря.
Фото Reuters

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо забил гол во втором тайме ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала». Он сократил отставание «красных» в счете.

Фабиньо получил мяч на углу штрафной и нанес мощный удар в ближний угол. Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи допустил ошибку, пропустив мяч между ног.

Так как первая встреча, которая прошла в Англии, закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0, то при таком завершении матча в финал выходят «красные».

Лига чемпионов. 1/2 финала
03 мая, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Ливерпуль
Фабио Энрике Таварес (Фабиньо)
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