«Вильярреал» — «Ливерпуль»: мерсисайдцы не нанесли ни одного удара в створ в первом тайме

«Ливерпуль» не нанес ни одного удара в створ ворот в ходе первого тайма ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

На счету подопечных Юргена Клоппа два удара в сторону ворот голкипера «желтой субмарины» Рулли. «Вильярреал» за 45 минут бил в сторону ворот Аллисона четыре раза. Два удара пришлись в створ.

После первого тайма «Вильярреал» обыгрывает «Ливерпуль» со счетом 2:0.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Англии, победу одержал «Ливерпуль» — 2:0.