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Видалю нравится формат Лиги чемпионов в нынешнем сезоне

13 августа 2020, 22:59
Артуро Видаль. Фото Sport.es.
Артуро Видаль. Фото Sport.es.
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что ему нравится формат плей-офф из одного матча.

«Завтра мы встретимся с сильнейшей командой Германии, — цитирует Видаля официальный сайт УЕФА. — Но не забывайте, что «Баварии» будет противостоять лучший клуб мира в лице «Барселоны». «Баварию» всегда считают фаворитом. Я играл за мюнхенцев и знаю, о чем говорю. Но я думаю, что «Барселона» является сильнейшим клубом мира. Так что, пожалуй, фаворита тут нет. Победит тот, кто будет больше этого хотеть в конкретный момент.

«Баварию» всегда считают фаворитом. Я играл за мюнхенцев и знаю, о чем говорю. Но я думаю, что «Барселона» является сильнейшим клубом мира. Так что, пожалуй, фаворита тут нет. Победит тот, кто будет больше этого хотеть в конкретный момент. Я считаю «Барсу» лучшей, но, возможно, со мной не согласятся любители футбола. Все дело в том, что мы бледно выглядели в концовке чемпионата Испании, в результате чего упустили золото. Но у нас очень сильный состав, и если мы сыграем в свою силу, то победим любого. И завтра мы попробуем доказать свою мощь.

Левандовски — выдающийся мастер своего дела. Это феноменальный форвард, который всегда очень опасен. Я играл с ним два года и видел, как он растет. Видел, как он вкалывает на тренировках. Закрыть такого нападающего невероятно сложно, но мы готовы. Сравнивать Левандовски и Месси нельзя. Лео словно с другой планеты. Даже если Левандовски считают лучшим форвардом планеты, мне очень трудно сравнить его с Месси.

Мне нравится этот формат. Мы играем так на Копа Америка, и борьба всегда получается зрелищной. Команды действуют более открыто, стараются проявить себя и одержать победу. В обороне никто не отсиживается".

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

Барселона — Бавария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2030146--barcelona-vs-bayern/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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ПСЖ
4.2%
Лейпциг
2.3%
Атлетико
2.4%
Барселона
21.8%
Бавария
46.3%
Манчестер Сити
18.5%
Лион
0.7%
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