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Видалю понравилась своя игра против «Шерифа»

03:21
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль после победы над «Шерифом» в 4-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда находится на верном путе. Миланцы поднялись на второе место в группе.

«Нам была необходима именно такая игра, с решительным настроем. Мы на верном пути к выходу из группы в Лиге чемпионов, так что довольны этим. Я играл так, как мне нравится, выиграв множество единоборств в средней линии, часто входя в обе штрафные, и чувствовал себя сегодня очень хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Видаля.

Шериф — Интер

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Евгений Козинов все материалы автора

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