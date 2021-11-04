Видалю понравилась своя игра против «Шерифа»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль после победы над «Шерифом» в 4-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда находится на верном путе. Миланцы поднялись на второе место в группе.

«Нам была необходима именно такая игра, с решительным настроем. Мы на верном пути к выходу из группы в Лиге чемпионов, так что довольны этим. Я играл так, как мне нравится, выиграв множество единоборств в средней линии, часто входя в обе штрафные, и чувствовал себя сегодня очень хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Видаля.