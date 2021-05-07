Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Великобритания включила в «красный список» Турцию, где пройдет финал Лиги чемпионов

19:47
Теги:

Правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран, сообщает 7 мая ВВС. Также туда были включены Мальдивы и Непал. Об этом объявил министр транспорта Грант Шэппс.

В Турции пройдет финал Лиги чемпионов, где сыграют английские клубы «Челси» и «Манчестер Сити». Игра состоится в Стамбуле 29 мая.

По возвращении из стран, находящихся в «красном списке», жители Великобритании должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счет. Такие меры ставят под вопрос прибытие на матч английских болельщиков. Ранее стало известно, что финальный матч пройдет со зрителями.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6428
Все опросы
Кто выиграет финал Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Сочи» — «Ротор»: прямая трансляция матча РПЛ
Беременная жена Дацика выбежала на ринг и остановила бой
Видео: как Русланова отреагировала на смерть Владимира Качана
Москвичка обвинила воспитательницу детского сада в растлении дочери

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры