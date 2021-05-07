Великобритания включила в «красный список» Турцию, где пройдет финал Лиги чемпионов

Правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран, сообщает 7 мая ВВС. Также туда были включены Мальдивы и Непал. Об этом объявил министр транспорта Грант Шэппс.

В Турции пройдет финал Лиги чемпионов, где сыграют английские клубы «Челси» и «Манчестер Сити». Игра состоится в Стамбуле 29 мая.

По возвращении из стран, находящихся в «красном списке», жители Великобритании должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счет. Такие меры ставят под вопрос прибытие на матч английских болельщиков. Ранее стало известно, что финальный матч пройдет со зрителями.