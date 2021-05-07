Великобритания включила в «красный список» Турцию, где пройдет финал Лиги чемпионов
Правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран, сообщает 7 мая ВВС. Также туда были включены Мальдивы и Непал. Об этом объявил министр транспорта Грант Шэппс.
В Турции пройдет финал Лиги чемпионов, где сыграют английские клубы «Челси» и «Манчестер Сити». Игра состоится в Стамбуле 29 мая.
По возвращении из стран, находящихся в «красном списке», жители Великобритании должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счет. Такие меры ставят под вопрос прибытие на матч английских болельщиков. Ранее стало известно, что финальный матч пройдет со зрителями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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