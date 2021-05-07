Правительство Великобритании ведет переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Правительство Великобритании ведет переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула, утверждает The Telegraph.
29 мая в Турции должны встретиться «Челси» и «Манчестер Сити».
В пятницу, 7 мая, правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран — вернувшимся оттуда, в том числе и футболистам, необходимо будет сесть на 10-дневный карантин.
Напомним, что в Турции из-за резкого скачка распространения коронавируса введен полный локдаун.
Ранее «Астон Вилла» предложила УЕФА свой домашний стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме как альтернативный вариант для проведения финала ЛЧ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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