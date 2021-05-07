Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Правительство Великобритании ведет переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

19:58
Теги:

Правительство Великобритании ведет переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула, утверждает The Telegraph.

29 мая в Турции должны встретиться «Челси» и «Манчестер Сити».

В пятницу, 7 мая, правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран — вернувшимся оттуда, в том числе и футболистам, необходимо будет сесть на 10-дневный карантин.

Напомним, что в Турции из-за резкого скачка распространения коронавируса введен полный локдаун.

Ранее «Астон Вилла» предложила УЕФА свой домашний стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме как альтернативный вариант для проведения финала ЛЧ.

Опрос

проголосовало: 6428
Все опросы
Кто выиграет финал Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Сочи» — «Ротор»: прямая трансляция матча РПЛ
«Зенит» потеряет очки, «Спартак» не проиграет «Химкам», ЦСКА победит «Краснодар». Прогнозы на 29-й тур РПЛ
В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном трансфере Сергеева в «Краснодар»
Буре прокомментировал поражение России от Канады в финале ЮЧМ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры