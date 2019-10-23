«Реал» поле победы над «Галатасараем» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил в Twitter важность этого выигрыша.

— Вернувший нас в игру победный гол, благодаря которому мы вышли на второе место в группе A, — подписал клуб фотографию с матча.

?? Re-live the winning goal from Istanbul that puts us in second place in Group A!



?? Match report, highlights and gallery below ?#RMUCL | #HalaMadrid — Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) October 23, 2019

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