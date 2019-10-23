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«Важная победа». «Реал» — об итогах матча с «Галатасарем»

10:41

«Реал» поле победы над «Галатасараем» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил в Twitter важность этого выигрыша.

— Вернувший нас в игру победный гол, благодаря которому мы вышли на второе место в группе A, — подписал клуб фотографию с матча.

Галатасарай — Реал

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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