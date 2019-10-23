«Важная победа». «Реал» — об итогах матча с «Галатасарем»
10:41
«Реал» поле победы над «Галатасараем» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отметил в Twitter важность этого выигрыша.
— Вернувший нас в игру победный гол, благодаря которому мы вышли на второе место в группе A, — подписал клуб фотографию с матча.
?? Re-live the winning goal from Istanbul that puts us in second place in Group A!— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) October 23, 2019
?? Match report, highlights and gallery below ?#RMUCL | #HalaMadrid
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