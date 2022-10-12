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12 октября, 00:33

Васкес рассказал, чем отличались два матча с «Шахтером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Лукас Васкес прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в матче 4-го тура Лиги чемпионов. В этой встрече он играл на позиции крайнего защитника.

«Тяжелый матч. Особенно сложно стало после того, как «Шахтер» открыл счет, сделав нашу задачу трудновыполнимой. Существенная разница с матчем недельной давности состояла в том, как мы обращались с мячом. На прошлой неделе мы делали это точнее и создали больше голевых моментов, чем сегодня. Контратаки «Шахтера» были крайне опасны — его бомбардиры сыграли хорошо.

Во время перерыва мы говорили о том, что нужно как следует начать второй тайм, так что мяч, пропущенный на первой же минуте после этого, нас разозлил. Что касается Рюдигера, мы все очень надеемся на то, что у него не более чем ушиб», — цитирует пресс-служба УЕФА Васкеса.

После четырех туров «Реал» лидирует в группе F, набрав 10 очков. «Шахтер» с 5 очками занимает третье место.

 

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035699--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/
Лукас Васкес
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Шахтер (Донецк)
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