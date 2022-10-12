Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

12 октября, 00:52

Дель Пьеро: «У «Ювентуса» явные проблемы с психологией и физикой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алессандро Дель Пьеро.
Фото Global Look Press

Экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал поражение туринцев от «Маккаби» (0:2) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Сложно найти какие-то позитивные слова в адрес «Ювентуса». Гости плохо начали, оставляли сопернику свободные зоны. В первом тайме «Юве» почти ничего не сделал, играл недостаточно агрессивно, проигрывал все единоборства. Они постарались прибавить, но толком не получилось. У команды явные проблемы с психологией и физикой, которые не так просто решить», — цитирует пресс-служба УЕФА Дель Пьеро.

После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих «ПСЖ» и «Бенфики» на 4 очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035703--m-haifa-vs-juventus/
Алессандро Дель Пьеро
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Онана — о ничьей с «Барселоной»: «Пусть и не победа, но очко — важное»
Миньоле, Фирмину, Сон и Ацили претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Нагельсманн — о выходе в плей-офф Лиги чемпионов: «Это была наша цель, и мы ее достигли»
Хави: «Барселона» допустила ошибки, которые нельзя позволять себе в Лиге чемпионов»
Эрик Гарсия признал, что «Барселона» допустила несколько ошибок в матче с «Интером»
Барелла доволен ничьей «Интера» с «Барселоной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васкес рассказал, чем отличались два матча с «Шахтером»

Капелло назвал причины поражения «Ювентуса» от «Маккаби» в Лиге чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости