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12 октября, 00:21

«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и установил рекорд по выходам из группы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
11 октября. «Шахтер» — «Реал» — 1:1.
Фото Global Look Press

Ничья в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Шахтером» гарантировала «Реалу» выход в плей-офф.

Мадридская команда после четырех туров имеет 10 очков. У идующего вторым «Лейпцига» 6 очков, а у третьего «Шахтера» — 5. Однако у них будет еще игра между собой.

Таким образом, «Реал» в 31-й раз сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Это единственный клуб в истории, который в каждом розыгрыше выходил из группы. Только в сезоне-1996/97 этого не произошло, так как мадридцы не попали в ЛЧ.

Команда Карло Анчелотти является действующим победителем турнира.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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