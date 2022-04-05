Ван Дейк: «Можно сказать, что нам достался один из самых простых соперников, но «Бенфика» не случайно попала в 1/4 финала Лиги чемпионов»

Ван Дейк заявил, что «Ливерпулю» нужно относиться к «Бенфике» с уважением

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Можно сказать, что нам достался один из самых простых соперников, но «Бенфика» не случайно играет на этой стадии. Придется постараться. Мы должны отнестись к сопернику с уважением, которого он заслуживает. Мы сможем сделать что угодно при правильном подходе, но это будет непросто», — приводит официальный сайт УЕФА слова ван Дейка.

Сегодня, 5 апреля в Лиссабоне пройдет первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Ливерпулем». Начало игры — в 22.00 (мск).