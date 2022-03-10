Президент «ПСЖ» хотел разобраться с судьями после поражения от «Реала»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи остался недоволен поражением от «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает Marca, после финального свистка он отправился искать комнату судей, чтобы разобраться с арбитрами.

Аль-Хелаифи по пути по стадиону показательно выражал недовольство, но перепутал комнаты и зашел к делегату «Реала» Карлосу Давиле. Главу парижского клуба пришлось выводить с помощью нескольких человек.

Нассер Аль-Хелаифи считает, что на Джанлуиджи Доннарумме был совершен фол при первом голе Карима Бензема.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.