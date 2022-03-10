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Сегодня, 03:49

Президент «ПСЖ» хотел разобраться с судьями после поражения от «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Нассер Аль-Хелаифи.
Фото Twitter

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи остался недоволен поражением от «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает Marca, после финального свистка он отправился искать комнату судей, чтобы разобраться с арбитрами.

Аль-Хелаифи по пути по стадиону показательно выражал недовольство, но перепутал комнаты и зашел к делегату «Реала» Карлосу Давиле. Главу парижского клуба пришлось выводить с помощью нескольких человек.

Нассер Аль-Хелаифи считает, что на Джанлуиджи Доннарумме был совершен фол при первом голе Карима Бензема.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
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