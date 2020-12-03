Футболисты сборной США установили новый личный рекорд Лиги чемпионов. В матчах 5-го тура группового турнира главного еврокубка на поле появились сразу семь американских футболистов.

Кристиан Пулишич («Челси»), Серджиньо Дест («Барселона»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд) и Уэстон Маккенни («Ювентус») вышли в стартовых составах своих клубов. Конрад де ла Фуэнте («Барселона»), Крис Ричардс («Бавария») и Тайлер Адамс («Лейпциг») вышли на замены.

Предыдущий рекорд по числу американских футболистов в одном туре Лиги чемпионов составлял шесть игроков и был установлен в сезоне-2004/05.

Примечательно, что на прошлой неделе в составе «Барсы» в игре с киевским «Динамо» (4:0) также появились американцы Дест и де ла Фуэнте. Это был первый за 16 лет случай выхода двух футболистов США в составе одной команды в Лиге чемпионов. Предыдущий раз это произошло 8 декабря 2004 года, когда за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фенербахче» (0:3) сыграли вратарь Тим Хоуард и защитник Джонатан Спектор.