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В «Шахтере» объяснили, почему команда заселилась в гостиницу «Россия»

18:10
Стадион «Шериф», где пройдет матч. Фото Википедия, photo.khl.ru
Стадион «Шериф», где пройдет матч. Фото Википедия, photo.khl.ru
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Директор департамента стратегического развития и коммуникаций «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал, почему команда заселилась в гостиницу «Россия». «Горняки» прибыли в Тирасполь на матч Лиги чемпионов с «Шерифом».

«Это был выбор без выбора, — цитирует Свиридова Tribuna.com. — На весь Тирасполь есть только один отель — «Россия», способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов.

Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе «Шерифа».

Матч «Шериф» — «Шахтер» начнется в 19.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1101242444-eto-byl-vybor-bez-vybora-v-shaxtere-obyasnili-pochemu-komanda-prozhiva.html

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Евгений Петров все материалы автора

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