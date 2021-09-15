В «Шахтере» объяснили, почему команда заселилась в гостиницу «Россия»

Директор департамента стратегического развития и коммуникаций «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал, почему команда заселилась в гостиницу «Россия». «Горняки» прибыли в Тирасполь на матч Лиги чемпионов с «Шерифом».

«Это был выбор без выбора, — цитирует Свиридова Tribuna.com. — На весь Тирасполь есть только один отель — «Россия», способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов.

Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе «Шерифа».

Матч «Шериф» — «Шахтер» начнется в 19.45 по московскому времени.