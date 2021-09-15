В «Шахтере» объяснили, почему команда заселилась в гостиницу «Россия»
Директор департамента стратегического развития и коммуникаций «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал, почему команда заселилась в гостиницу «Россия». «Горняки» прибыли в Тирасполь на матч Лиги чемпионов с «Шерифом».
«Это был выбор без выбора, — цитирует Свиридова Tribuna.com. — На весь Тирасполь есть только один отель — «Россия», способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов.
Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе «Шерифа».
Матч «Шериф» — «Шахтер» начнется в 19.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1101242444-eto-byl-vybor-bez-vybora-v-shaxtere-obyasnili-pochemu-komanda-prozhiva.html
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