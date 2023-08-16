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Сегодня, 20:47

Источник: в Саудовской Аравии хотят получать wild-кард на участие в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Союз арабских футбольных ассоциаций (УАФА) хочет, чтобы УЕФА разыграла wild-кард среди клубов чемпионата Саудовской Аравии для участия в Лиге чемпионов, сообщает Calcio Finanza со ссылкой на Corriere dello Sport.

Помимо этого, идея УАФА заключается в том, чтобы присоединиться к новой формуле турнира в сезоне-2024/25, когда формат ЛЧ будет представлять собой лигу из 36 клубов, вместе привычного группового турнира с 32 командами.

По данным источника, таким образом в Саудовской Аравии хотят повысить международный престиж ведущих клубов страны — «Аль-Насра», «Аль-Хиляля», «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли».

Источник: Calcio Finanza
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