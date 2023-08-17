Уокер: «Игра за Суперкубок УЕФА в каждом своем моменте была трудна»

Вице-капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Игра в каждом своем моменте была трудна. Парни показали хороший футбол. Нам только следовало быть более собранными перед воротами, но свою задачу мы выполнили и пришли вот к такому итогу», — цитирует пресс-служба УЕФА Уокера.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.