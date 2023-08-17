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Уокер: «Игра за Суперкубок УЕФА в каждом своем моменте была трудна»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кайл Уокер.
Фото Reuters

Вице-капитан «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал победу над «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Игра в каждом своем моменте была трудна. Парни показали хороший футбол. Нам только следовало быть более собранными перед воротами, но свою задачу мы выполнили и пришли вот к такому итогу», — цитирует пресс-служба УЕФА Уокера.

В основное время команды забили по голу — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Сити» — 5:4.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; после победы в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» продолжает покорять Европу — дожал «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
Источник: https://ru.uefa.com/uefasupercup/match/2037792--man-city-vs-sevilla/
Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
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