Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:00

«Марсель» упустил победу над «Панатинаикосом» в отборе Лиги чемпионов, у Обамеянга дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Марсель» упустил победу над «Панатинаикосом».
Фото AFP

«Марсель» не смог выйти в финал квалификации Лиги чемпионов-2023/24.

Основное время ответного матча с «Панатинаикосом» завершилось со счетом 2:1 в пользу французской команды, но по сумме двух игр счет был равный (2:2). Дублем в основное время у хозяев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил на 2-й и 45+1-й минутах. За греческий клуб забил Фотис Иоаннидис на 90+8-й минуте с пенальти.

В дополнительное время на 110-й минуте нападающий «Марселя» Витинья забил гол, но он был отменен из-за положения «вне игры». В серии пенальти точнее оказались игроки «Панатинаикоса» — 5:3.

Таким образом, по сумме двух встреч (3:2) в финал квалификации вышла греческая команда. Следующим соперником «Панатинаикоса» станет «Брага».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
15 авг, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:1
Панатинаикос

Пьер-Эмерик Обамеянг
Лига чемпионов УЕФА
ФК Марсель
ФК Панатинаикос
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бачка-Топола» впервые в истории сыграет в групповой стадии Лиги Европы
Новости
RSS RSS
Все новости