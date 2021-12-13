В повторной жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов совпала всего одна пара
Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась пережеребьевка пар 1/8 финала Лиги чемпионов.
Во время первой жеребьевки были допущены ошибки при распределении команд по корзинам, из-за чего «Вильярреалу» достался «Манчестер Юнайтед», с которым команда уже встречалась на групповом турнире.
Отметим, что после пережеребьевки совпала всего одна пара: «Челси» против «Лилля». Сравнить можно по этой ссылке.
Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия)
«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Аякс» (Амстердам, Нидерланды)
«Челси» (Лондон, Англия) — «Лилль» (Франция)
«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Турин, Италия)
«Интер» (Милан, Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
«ПСЖ» (Париж, Франция) — «Реал» (Мадрид, Испания)
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