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В повторной жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов совпала всего одна пара

17:18
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Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась пережеребьевка пар 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во время первой жеребьевки были допущены ошибки при распределении команд по корзинам, из-за чего «Вильярреалу» достался «Манчестер Юнайтед», с которым команда уже встречалась на групповом турнире.

Отметим, что после пережеребьевки совпала всего одна пара: «Челси» против «Лилля». Сравнить можно по этой ссылке.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия)

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Аякс» (Амстердам, Нидерланды)

«Челси» (Лондон, Англия) — «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Турин, Италия)

«Интер» (Милан, Италия) — «Ливерпуль» (Англия)

«ПСЖ» (Париж, Франция) — «Реал» (Мадрид, Испания)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов — жеребьевка 1/8 финала, плей-офф ЛЧ 2021/22, все команды, пары соперников, даты матчей