Лига чемпионов, повторная жеребьевка 1/8 финала: «ПСЖ» против «Реала», «Интер» — «Ливерпуль», «Атлетико» сыграет с «МЮ» и другие пары
В штаб-квартире УЕФА 13 декабря прошла повторная жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
Результаты первой жеребьевки были признаны недействительными из-за технического сбоя во время церемонии.
В пару 1/8 финала попали «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», которые встречались на групповом этапе и потому не должны были играть между собой на следующей стадии.
При этом шар «Манчестер Юнайтед» после ошибки не был сразу же помещен в необходимую корзину. Следом в соперники «Атлетико» выпала «Бавария», хотя это мог бы быть и «Манчестер Юнайтед», если бы соответствующий шар вовремя был положен в нужную корзину.
В итоге было принято решение провести процедуру жеребьевки заново.
«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и
Финал состоится 29 мая 2022 года на стадионе «Санкт-Петербург».
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