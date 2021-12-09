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Малафеев: «Зенит» смело сыграл против «Челси»

Малафеев назвал смелой игру «Зенита» в матче Лиги чемпионов против «Челси»
09:16
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал ничью команды в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси» (3:3).

«Учитывая, что результат сильно не влиял на расклады, я ожидал, что будет такой достаточно открытый матч, точно команды должны были забить при такой игре. Действительно, «Зенит» играл смело, это хорошо, что есть такие матчи, где можно протестировать и посмотреть, кто на что способен, тем более с одной из лучших команд Европы. Действительно, местами и в целом «Зенит» показал неплохой футбол, и ничья, в принципе, — хороший результат, очень интересный матч.

«Зенит» — одна из сильнейших команд, я имею в виду, что соперники уважительно относятся к команде. Думаю, что в Лиге Европы можно ожидать неплохих результатов. Опять же, все будет зависеть от жребия, от формы, в которой будет находиться команда. Поэтому я думаю, что у «Зенита» при хорошем раскладе может получиться неплохо выступить в Лиге Европы», — приводит ТАСС слова Малафеева.

По итогам групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» занял третье место с 5 очками в 6 матчах и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13152763

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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