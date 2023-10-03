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«Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнет матч на скамейке запасных

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Зальцбург» — «Реал Сосьедад» во 2-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Австрии. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян начнет встречу на скамейке запасных.

«Зальцбург»: Шлагер, Дедич, Соле, Павлович, Терзич, Билдструп, Глух, Гурна-Дуа, Кьяэргар, Шимич, Конате.

Запасные: Крумри, Пьятковски, Байду, Капальдо, Камери, Шучич, Диамбу, Ульмер, Ратков, Форсон, Моргалла, Нене.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Зубименди, Зубельдия, Барренечеа, Мерино, Ойярсабаль, Кубо, Траоре, Мендес, Ле Норманн.

Запасные: Марреро, Фрага, Элустондо, Али Че, Захарян, Оласагасти, Садик, Пачеко, Андре Силва, Туррьентес, Гонсалес.

Лига чемпионов. Группа D
03 окт, 19:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
Реал Сосьедад
Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал Сосьедад
ФК Ред Булл Зальцбург
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