«Интер» на своем поле примет «Бенфику» в матче группы D в Лиге чемпионов во вторник, 3 октября. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, Италия. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Интер» — «Бенфика» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч! Футбол 1». Начало — в 22.00.

«Интер» и «Бенфика» выступают в группе D вместе с «Зальцбургом» и «Реал Сосьедад». Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

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